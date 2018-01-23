CONFÉRENCE LES ESPÈCES ENVAHISSANTES Salle des Dunes Saint-Brevin-les-Pins

CONFÉRENCE LES ESPÈCES ENVAHISSANTES

Conférence Les espèces envahissantes impacts sur la santé, l’environnement et la biodiversité

Moustique tigre, frelon asiatique, ragondin, chenille processionnaire, datura… Ces espèces exotiques envahissantes sont de plus en plus présentes sur nos territoires et peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé, l’environnement et la biodiversité.

Cette conférence vous propose de mieux comprendre leur origine, leur mode de propagation et leurs impacts, mais aussi de découvrir comment prévenir leur apparition, les surveiller et agir pour limiter leurs effets. Un temps d’échange essentiel pour mieux protéger notre environnement local.

La conférence sera animée par Marc Pondaven, spécialiste des problématiques rurales, de la gestion des risques sanitaires, de l’environnement et des relations avec les collectivités locales. Fort de plus de 30 ans d’expérience, il apportera un éclairage concret sur ces enjeux actuels.

⏱️ Durée 1 heure

Tout public

Entrée 2 € personne Gratuit pour les moins de 18 ans

Conférence organisée par l’association Nature Environnement Brévinois. .

