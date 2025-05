Conférence Les étonnants véhicules de Gabriel Voisin – Place des Carmélites Mâcon, 22 mai 2025 18:00, Mâcon.

Par Philippe Ladure, président honoraire des Amis de Gabriel Voisin, historien et auteur de « Voisin, la différence ».

Les Archives départementales et les Amis de Gabriel Voisin ont le plaisir de vous convier à une conférence consacrée à l’inventeur passionné, qui se fait constructeur de voitures de prestige et de véhicules étonnants.

Grâce à Philippe Ladure, spécialiste de Gabriel Voisin, venez découvrir ses créations automobiles qui, entre 1920 et 1940, équipaient la présidence de la République française et les grands de ce monde et celles, plus étonnantes à deux ou quatre roues comme le motorfly ou le biscooter.

Documents d’époque et actuels à l’appui, vous comprendrez que ses créations reflètent une personnalité hors du commun.

Conférence présentée dans le cadre de la programmation culturelle de l’exposition « Gabriel Voisin (1880-1873) inventer sans limites » proposée jusqu’au 28 mai 2025 aux Archives départementales, site culturel du Département de Saône-et-Loire.

Entrée libre, du mardi au vendredi, 8h30-12h30 et 13h30-17h30, sur rendez-vous pour les groupes. .

Place des Carmélites Archives départementales de Saône-et-Loire

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 00 76 archives@saoneetloire71.fr

