« Conférence « Les Expositions Universelles de Paris (1889 et 1900) » animée par Randra SABRY et Sarga MOUSSA Université Sorbonne Nouvelle Paris jeudi 2 octobre 2025.

Conférence animée par Randra SABRY, professeur dans le Département de Langue et de Littérature françaises de l’Université du Caire et par Sarga MOUSSA, Directeur de recherche au CNRS. Son dernier ouvrage paru (en co-direction) s’intitule Le voyage dans les Balkans. L’invention d’un espace de la frontière (XIXe-XXIe siècle), UGA Editions, 2024.

L’Université des cultures ouvertes de la Sorbonne Nouvelle propose depuis 2023 des conférences ouvertes à toutes et à tous, sans condition d’âge ni de diplôme. Elles explorent diverses thématiques liées pour la plupart aux domaines de spécialité de la Sorbonne Nouvelle : arts, lettres, langues et civilisations, sciences humaines et sociales.

Entre octobre et mai, ces conférences bimensuelles offrent une occasion privilégiée pour dialoguer avec des enseignants-chercheurs et des enseignantes-chercheuses passionnés, et de visiter le campus dessiné par l’architecte Christian de Portzamparc.

Présentation des Expositions Universelles – notamment les Expositions universelles à Paris en 1989 et 1900 – telles qu’elles ont été perçues par les voyageurs venus d’Egypte.

Le jeudi 02 octobre 2025

de 14h00 à 16h00

payant

► Tarif pour les personnes extérieures : 11 € / conférence en présentiel

► Tarif pour les personnels et les étudiants de l’USN : Gratuit

Université Sorbonne Nouvelle 8 avenue de Saint-Mandé 75012 CommunicationParis

