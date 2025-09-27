Conférence « les falaises calcaires d’Aubeterre » La Lisière Librairie du Dehors Aubeterre-sur-Dronne

Conférence « les falaises calcaires d’Aubeterre » La Lisière Librairie du Dehors Aubeterre-sur-Dronne samedi 27 septembre 2025.

Conférence « les falaises calcaires d’Aubeterre »

La Lisière Librairie du Dehors 3 Rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne Charente

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Intérêt géologique et historique, formation, etc.

La Lisière Librairie du Dehors 3 Rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 89 91

English : Conference: ‘The limestone cliffs of Aubeterre’

Geological and historical interest, rock formation, etc.

German : Conférence « les falaises calcaires d’Aubeterre »

Geologisches und historisches Interesse, Bildung usw.

Italiano : Conférence « les falaises calcaires d’Aubeterre »

Interesse geologico e storico, formazione, ecc.

Espanol : Conférence « les falaises calcaires d’Aubeterre »

Interés geológico e histórico, formación, etc.

