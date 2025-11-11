Conférence Les Faussaires Illustres Musée Pierre Merlier Escolives-Sainte-Camille

Conférence Les Faussaires Illustres

La Vie d’Artiste, conférence/débat animée par Harry Bellet.

Depuis Lascaux chaque histoire de l’art a connu ses évolutions jusqu’au marché de l’art moderne. Les artistes contemporains fonctionnent comme Léonard de Vinci grâce aux mécènes qui leur donnent une visibilité désormais internationale. Dans le même temps, d’autres continuent à travailler dans leur caverne . C’est après avoir introduit le sujet dans sa dimension (pré)historique que Harry Bellet aimerait entamer une discussion avec les participants.

Harry Bellet a étudié l’histoire de l’Art, travaillé pour le Centre Pompidou, puis pour la Fondation Maeght. Il est critique culturel au Monde. Il vous ^passionnera par son récit de treize scandales célèbres racontés dans son nouveau livre Faussaires Illustres paru chez Acte Sud. Récit délicieux, tantôt comiques, souvent pathétiques, parfois tragiques. Ces affaires sont analysées pour lutter contre deux idées non il n’existe pas de génie du faux (sauf ceux qui n’ont pas été attrapés) ; oui, il y en a partout et ils sont très difficilement détectables. 40% des oeuvres du Metropolitain Museum of Art de New York sont des faux, c’est du moins l’opinion de son ancien directeur Thomas Hoving .

