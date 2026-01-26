CONFÉRENCE LES FEMMES À L’ÂGE DU FER PAR RÉJANE ROURE

RD 158 E4 RD 158 Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Le musée à l’honneur de présenter cette conférence inaugurale de Réjane Roure, professeure à l’Université Paul Valéry et directrice du laboratoire ASM (UMR 5140) à l’occasion du cycle de conférences 2026 sur l’archéologie au féminin.

Le musée à l’honneur de présenter cette conférence inaugurale de Réjane Roure, professeure à l’Université Paul Valéry et directrice du laboratoire ASM (UMR 5140) à l’occasion du cycle de conférences 2026 sur l’archéologie au féminin.Les femmes de l’âge du Fer sont connues grâce à des sculptures, des sources littéraires, et des données funéraires. Les informations dont nous disposons, certes peu nombreuses mais néanmoins bien présentes, indiquent qu’elles pouvaient occuper une place importante dans la société, puisque certaines d’entre elles faisaient partie des élites locales, comme le démontrent certaines tombes et quelques représentations. D’autres informations relèvent de l’anecdote, mais permettent de proposer un aperçu un peu plus complet de la place des femmes à l’âge du Fer.Photo tête de femme incomplète Entremont ©Musée Granet .

RD 158 E4 RD 158 Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 18 68 18 villaloupian@agglopole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The museum is honored to present this inaugural lecture by Réjane Roure, professor at the Université Paul Valéry and director of the ASM laboratory (UMR 5140), on the occasion of the 2026 lecture series on women in archaeology.

L’événement CONFÉRENCE LES FEMMES À L’ÂGE DU FER PAR RÉJANE ROURE Loupian a été mis à jour le 2026-01-24 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE