CONFÉRENCE LES FEMMES À L’HONNEUR

5 rue de l’église Vivès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Assistez à la conférence-débat de Valérie RULLAUD, suivie de la dédicace de son livre (Et tu deviendras une Femme ma Fille!). Ce sera également l’occasion de découvrir l’exposition de ses dessins qui illustrent son ouvrage et seront visibles sur le lieu de la conférence.

Stationnement obligatoire sur le parking à l’entrée du village.

Réservation par téléphone.

.

5 rue de l’église Vivès 66490 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 04 06 37 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Attend Valérie RULLAUD?s conference-debate, followed by a book signing (Et tu deviendras une Femme ma Fille!). This will also be an opportunity to discover the exhibition of her drawings illustrating her book, which will be on display at the conference venue.

Parking is compulsory in the parking lot at the entrance to the village.

Reservations by telephone.

L’événement CONFÉRENCE LES FEMMES À L’HONNEUR Vivès a été mis à jour le 2026-03-03 par VALLESPIR TOURISME