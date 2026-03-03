Conférence Les femmes artistes Ussel
Conférence Les femmes artistes Ussel vendredi 6 mars 2026.
Conférence Les femmes artistes
8 Bis Place Joffre Ussel Corrèze
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
2026-03-06
A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Solène Planet, artiste plasticienne, tiendra une conférence sur les femmes artistes
Sur inscription .
8 Bis Place Joffre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 21 36 librairiemymylibri@gmail.com
English : Conférence Les femmes artistes
