Conférence Les femmes artistes Ussel

Conférence Les femmes artistes

8 Bis Place Joffre Ussel Corrèze

2026-03-06

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Solène Planet, artiste plasticienne, tiendra une conférence sur les femmes artistes

Sur inscription .

8 Bis Place Joffre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 21 34 librairiemymylibri@gmail.com

English : Conférence Les femmes artistes

