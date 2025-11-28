Conférence Les femmes au 18e siècle en France, être ou ne pas être dans l’espace public Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon

Conférence Les femmes au 18e siècle en France, être ou ne pas être dans l’espace public

Musée des Ursulines de Mâcon 5 rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-18 15:00:00

fin : 2026-01-18 16:00:00

2026-01-18

Quelle est la place réservée aux femmes dans la société française au 18e siècle, puis au cœur de la Révolution ? Privées de droits civils ou politiques, celles qui se sont affranchies, qui se sont distinguées avant et pendant la Révolution, font figure d’exceptions.

Dans l’historiographie la plus répandue, le XVIIIe est le siècle où les femmes ont acquis leur liberté, balayée par la Révolution. Si tout au long du XVIIIe siècle, il y a bien eu une ascension possible pour quelques femmes, rappelons qu’elles n’ont aucun droit, civils ou politiques. Encore au XVIIIe, les femmes ne peuvent en aucun cas occuper l’espace public. La femme qui apparaît dans cet espace est, dans l’imaginaire collectif, la femme publique, la prostituée. Inversement, la femme vertueuse occupe l’espace du foyer, des tâches domestiques, des enfants et de leur éducation.

Par Cécile Berly, historienne, écrivaine, conférencière. En partenariat avec le service de l’Action culturelle de la Ville de Mâcon

Public ados adultes

Durée 1h .

Musée des Ursulines de Mâcon 5 rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

