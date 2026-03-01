Conférence Les femmes au travail en Vendée, 1880-1960 Hôtel des Mines Faymoreau

Conférence Les femmes au travail en Vendée, 1880-1960

Hôtel des Mines 5 Allée de la Verrerie Faymoreau Vendée

A l’occasion de la Journée Internationale des Droits de la femme

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Centre Minier de Faymoreau organise une conférence , – , présentée et animée par Florence Regourd, professeur d’histoire et auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire sociale de la Vendée.

Gratuit .

Hôtel des Mines 5 Allée de la Verrerie Faymoreau 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 48 48

