Conférence les femmes dans la résistance et les vitraux de la cathédrale de Chartres – Salle socioculturelle Gurat, 5 juin 2025 18:30, Gurat.

Charente

Conférence les femmes dans la résistance et les vitraux de la cathédrale de Chartres Salle socioculturelle Place de la mairie Gurat Charente

Début : 2025-06-05 18:30:00

fin : 2025-06-05

2025-06-05

Deux sujets abordés Les vitraux de la cathédrale de Chartres abrités dan sune carrière à la Tour-Blanche et les femmes dans la résistance.

Salle socioculturelle Place de la mairie

Gurat 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 62 14 95 guratpatrimoine16@gmail.com

English :

Two topics covered: Chartres Cathedral’s stained glass windows, housed in the Tour-Blanche quarry, and women in the Resistance.

German :

Zwei Themen wurden behandelt: Die Glasfenster der Kathedrale von Chartres, die in ihrem Steinbruch im Tour-Blanche untergebracht sind, und Frauen im Widerstand.

Italiano :

Due i temi trattati: Le vetrate della cattedrale di Chartres, ospitate in una cava della Tour-Blanche, e le donne nella Resistenza.

Espanol :

Dos temas tratados: Las vidrieras de la catedral de Chartres, alojadas en una cantera de la Tour-Blanche, y las mujeres en la Resistencia.

