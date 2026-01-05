Conférence Les femmes dans le monde des phrares de Bretagne Juvénat Notre-Dame Châteaulin

Conférence Les femmes dans le monde des phrares de Bretagne

Juvénat Notre-Dame 244 Penfeunteun Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02 14:30:00

fin : 2026-03-02

Date(s) :

2026-03-02

Proposée par l’Université du Temps Libre (UTL) de Châteaulin-Crozon-Le Faou et présentée par Serge Duigou.

L’intervention abordera le rôle des femmes dans l’univers des phares femmes mécènes, femmes de gardiens de phares, et femmes gardiennes de phares.

Gratuit pour les adhérents. .

Juvénat Notre-Dame 244 Penfeunteun Châteaulin 29150 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Les femmes dans le monde des phrares de Bretagne

L’événement Conférence Les femmes dans le monde des phrares de Bretagne Châteaulin a été mis à jour le 2026-01-05 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE