Conférence Les femmes dans les arts Maison de la Vie associative MVA Salon-de-Provence

Conférence Les femmes dans les arts

Mercredi 1er octobre 2025 de 18h à 19h. Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

L’Université Populaire du Pays salonais invite Juliette Motte pour évoquer les Femmes dans les arts, les inconnues.

Entrée libre



Renseignements christophe.jenta@wanadoo.fr .

Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur christophe.jenta@wanadoo.fr

English :

The Université Populaire du Pays salonais invites Juliette Motte to talk about women in the arts, the unknowns.

German :

Die Université Populaire du Pays salonais lädt Juliette Motte ein, um über Frauen in der Kunst, die Unbekannten, zu sprechen.

Italiano :

L’Université Populaire du Pays salonais invita Juliette Motte a parlare delle donne nelle arti, le sconosciute.

Espanol :

La Université Populaire du Pays salonais invita a Juliette Motte a hablar de las mujeres en las artes, las desconocidas.

