Conférence Les femmes dans l’industrie du XIXe siècle à nos jours Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas

Conférence Les femmes dans l’industrie du XIXe siècle à nos jours

Début : 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-18 16:30:00

2025-10-18

Conférence Les femmes dans l’industrie du XIXe siècle à nos jours en présence d’Amandine Tabutaud, docteur en histoire contemporaine.

Evénement gratuit. Salle de l’Oustau.

Réservation conseillée au 04 90 35 58 75 ou musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3 avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr

English :

Conference Women in industry from the 19th century to the present day by Amandine Tabutaud, PhD in contemporary history.

Free event. Salle de l’Oustau.

Reservations recommended on 04 90 35 58 75 or musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr

German :

Konferenz Frauen in der Industrie vom 19. Jahrhundert bis heute in Anwesenheit von Amandine Tabutaud, Doktorin in zeitgenössischer Geschichte.

Kostenlose Veranstaltung. Saal des Oustau.

Reservierung empfohlen unter 04 90 35 58 75 oder musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr

Italiano :

Conferenza Le donne nell’industria dal XIX secolo a oggi con Amandine Tabutaud, dottoressa in storia contemporanea.

Evento gratuito. Salle de l’Oustau.

Prenotazione consigliata allo 04 90 35 58 75 o a musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr

Espanol :

Conferencia Las mujeres en la industria del siglo XIX a nuestros días con Amandine Tabutaud, doctora en Historia Contemporánea.

Acto gratuito. Sala de l’Oustau.

Se recomienda reservar en el 04 90 35 58 75 o en musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr

