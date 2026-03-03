Conférence Les femmes déportées de France Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua
Conférence Les femmes déportées de France
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua Ain
Début : 2026-04-09 18:00:00
fin : 2026-04-09 19:00:00
2026-04-09
Dans le cadre de l’exposition temporaire Déportées à Ravensbrück, 1942 1945 , le musée accueille l’historien Philippe Mezzasalma pour une conférence sur les femmes déportées de France.
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 montée de l’Abbaye Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 07 50 musee.resistance@ain.fr
English :
As part of the temporary exhibition Deported to Ravensbrück, 1942 1945 , the museum welcomes historian Philippe Mezzasalma for a lecture on women deported from France.
