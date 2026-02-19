Conférence Les femmes d’hier et d’aujourd’hui Saint-Aquilin
Conférence Les femmes d’hier et d’aujourd’hui Saint-Aquilin dimanche 8 mars 2026.
Conférence Les femmes d’hier et d’aujourd’hui
Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin Dordogne
Goûter offert.
15h, salle Tiers-lieu.
Mikado Café mikado.kf@gmail.com
Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mikado.kf@gmail.com
English :
Conference Women of yesterday and today
Snack offered.
3pm, salle Tiers-lieu.
Mikado Café mikado.kf@gmail.com
