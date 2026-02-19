Conférence Les femmes d’hier et d’aujourd’hui

Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin Dordogne

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Conférence Les femmes d’hier et d’aujourd’hui

Goûter offert.

15h, salle Tiers-lieu.

Mikado Café mikado.kf@gmail.com .

Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mikado.kf@gmail.com

English :

Conference Women of yesterday and today

Snack offered.

3pm, salle Tiers-lieu.

Mikado Café mikado.kf@gmail.com

L'événement Conférence Les femmes d'hier et d'aujourd'hui Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-02-17 par Vallée de l'Isle en Périgord