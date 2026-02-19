Conférence Les femmes d’hier et d’aujourd’hui Saint-Aquilin

Conférence Les femmes d’hier et d’aujourd’hui Saint-Aquilin dimanche 8 mars 2026.

Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin Dordogne

Goûter offert.

15h, salle Tiers-lieu.

English :

Conference Women of yesterday and today
Snack offered.

3pm, salle Tiers-lieu.

Mikado Café mikado.kf@gmail.com

