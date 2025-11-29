Revenons sur ces clichés qui ont encore la peau dure lors de ce débat mouvant.

Cette conférence est animée par Mathilde Gaudel, docteure en astrophysique et médiatrice scientifique pour l’Observatoire de Paris

Les découvertes scientifiques se conjuguent généralement au masculin : Einstein, Newton, Tesla, … Pourtant des femmes scientifiques ont fait des découvertes majeures. Quelles sont les conséquences de l’absence de femmes dans les sciences ?

Le samedi 29 novembre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris