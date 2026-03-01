Conférence Les femmes et le Familistère, inspirations, correspondantes, visiteuses Guise

Conférence Les femmes et le Familistère, inspirations, correspondantes, visiteuses

Cité Familistere Guise Aisne

Début : 2026-03-27 10:30:00

fin : 2026-03-27 12:00:00

2026-03-27

Une conférence sur les grandes figures féminines ayant inspiré la réalisation des principes fondamentaux du Familistère.

L’équipe de médiation du Familistère organise une conférence sur les grandes figures féminines ayant inspiré la réalisation des principes fondamentaux du Familistère. Des personnalités pionnières ayant échangé avec Jean-Baptiste André Godin, fondateur du Familistère et Marie Moret, sa compagne et collaboratrice, telles que Kate Stanton, féministe, journaliste et médecin américaine.

Vendredi 27 mars à 10 H 30 au Théâtre du Familistère

Durée 1 H 30

Tout public

English :

A lecture on the great female figures who inspired the realization of the Familistère’s fundamental principles.

