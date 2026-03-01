Conférence Les femmes et le Familistère, inspirations, correspondantes, visiteuses Guise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2026-03-27 10:30:00
fin : 2026-03-27 12:00:00
2026-03-27
L’équipe de médiation du Familistère organise une conférence sur les grandes figures féminines ayant inspiré la réalisation des principes fondamentaux du Familistère. Des personnalités pionnières ayant échangé avec Jean-Baptiste André Godin, fondateur du Familistère et Marie Moret, sa compagne et collaboratrice, telles que Kate Stanton, féministe, journaliste et médecin américaine.
Vendredi 27 mars à 10 H 30 au Théâtre du Familistère
Durée 1 H 30
Tout public
Gratuit .
Cité Familistere Guise 02120 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 61 35 36 accueil@familistere.com
English :
A lecture on the great female figures who inspired the realization of the Familistère’s fundamental principles.
