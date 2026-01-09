Conférence Les Femmes Auditorium La Brée-les-Bains

Conférence Les Femmes

Auditorium 20 rue des Ardillières La Brée-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 16:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Conférence sur Les Femmes.

.

Auditorium 20 rue des Ardillières La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 77 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conference: Women

Conference on Women.

L’événement Conférence Les Femmes La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes