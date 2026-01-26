Conférence Les Femmes peintres Médiathèque Edmond Rostand Orgon

Conférence Les Femmes peintres

Conférence Les Femmes peintres par Juliette Motte pour les adultes à la Médiathèque organisée par le Musée Urgonia et la Médiathèque Edmond Rostand. Considéré comme un travail mineur, donc sans intérêt, le travail des femmes artistes va être exclu pendant des siècles des livres d’Histoire de l’Art. Pourtant elles sont là, à portée de nos regards, ces femmes peintres, sculpteuses, photographes, pionnières de certains mouvements artistiques, anonymes quelquefois mais si importantes. .

Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 30 51

English :

Women painters conference.

L’événement Conférence Les Femmes peintres Orgon a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence