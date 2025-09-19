Conférence « Les femmes qui s’engagent sont dangereuses » Archives départementales De L’aude Carcassonne

Vendredi 19 septembre, 18h00

Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Conférence de Catherine Valenti autour de son ouvrage « Les femmes qui s’engagent sont dangereuses »

Une histoire de l’engagement au féminin à travers des figures d’exception ayant marqué l’art et la politique française.

Catherine Valenti est maîtresse de conférences à l’Université Toulouse-II-Jean-Jaurès, spécialiste de l’histoire des femmes et du genre.

Archives départementales De L’aude 41 Av. Claude Bernard, 11000 Carcassonne, France Carcassonne 11000 Aude Occitanie

