Conférence « Les fermes de la Haute-Loire »
Début : Jeudi 2025-11-20
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Conférence « Les fermes de la Haute-Loire » par Éric Andron.
Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 26 55
English :
Conference « The farms of the Haute-Loire » by Éric Andron.
German :
Vortrag « Les fermes de la Haute-Loire » (Die Bauernhöfe der Haute-Loire) von Eric Andron.
Italiano :
Conferenza « Le fattorie dell’Alta Loira » di Éric Andron.
Espanol :
Conferencia « Las granjas del Alto Loira » por Éric Andron.
