Conférence Les filatures Levavasseur Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure

Conférence Les filatures Levavasseur

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure Eure

Début : 2025-09-27 14:30:00

fin : 2025-09-27 16:00:00

2025-09-27

Conférence par Eric Catherine photographe et auteur de livres régionaux

Nous apercevons régulièrement, dans la vallée de l’Andelle, à deux pas de Pont-Saint-Pierre, une imposante ruine à l’allure de cathédrale, avec d’immenses tours et des baies ogivales, partiellement cachée des regards par l’abondante végétation. Il s’agit en réalité d’une ruine industrielle, celle d’une filature créée en 1857 par Charles Levavasseur dans le style néogothique à la mode anglaise de l’époque.

Restituant dans un livre illustré de photographies cette grande aventure industrielle à laquelle ont participé des milliers de nos ascendants, Éric Catherine, photographe et auteur de livres consacré à la Normandie, nous présentera l’histoire de ces usines Levavasseur qui constitue désormais une part précieuse de notre mémoire régionale.

Pour les adultes et ados

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 54 87 10 .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10 bibliotheque.stmarcel@sna27.fr

English : Conférence Les filatures Levavasseur

