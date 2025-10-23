CONFERENCE LES FLEURS /PORTRAIT STUDIO ET L’ÉCRITURE PHOTOGRAPHIQUE Bages

CONFERENCE LES FLEURS /PORTRAIT STUDIO ET L'ÉCRITURE PHOTOGRAPHIQUE

CONFERENCE LES FLEURS /PORTRAIT STUDIO ET L’ÉCRITURE PHOTOGRAPHIQUE Bages jeudi 23 octobre 2025.

CONFERENCE LES FLEURS /PORTRAIT STUDIO ET L’ÉCRITURE PHOTOGRAPHIQUE

1 Rue de la Paix Bages Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 19:00:00
fin : 2025-10-23

Date(s) :
2025-10-23

Thème des fleurs pour Jacques Vidal // Thème du portrait studio et l’écriture photographique pour Trinley Paris
  .

1 Rue de la Paix Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie   bages.photoclub@gmail.com

English :

Flowers for Jacques Vidal // Studio portraiture and photographic writing for Trinley Paris

German :

Thema Blumen für Jacques Vidal // Thema Studioporträt und fotografische Handschrift für Trinley Paris

Italiano :

Fiori per Jacques Vidal // Ritratti in studio e scrittura fotografica per Trinley Paris

Espanol :

Flores para Jacques Vidal // Retratos de estudio y escritura fotográfica para Trinley Paris

L’événement CONFERENCE LES FLEURS /PORTRAIT STUDIO ET L’ÉCRITURE PHOTOGRAPHIQUE Bages a été mis à jour le 2025-09-20 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE