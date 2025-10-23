CONFERENCE LES FLEURS /PORTRAIT STUDIO ET L’ÉCRITURE PHOTOGRAPHIQUE Bages
CONFERENCE LES FLEURS /PORTRAIT STUDIO ET L’ÉCRITURE PHOTOGRAPHIQUE Bages jeudi 23 octobre 2025.
CONFERENCE LES FLEURS /PORTRAIT STUDIO ET L’ÉCRITURE PHOTOGRAPHIQUE
1 Rue de la Paix Bages Pyrénées-Orientales
Thème des fleurs pour Jacques Vidal // Thème du portrait studio et l’écriture photographique pour Trinley Paris
1 Rue de la Paix Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie bages.photoclub@gmail.com
English :
Flowers for Jacques Vidal // Studio portraiture and photographic writing for Trinley Paris
German :
Thema Blumen für Jacques Vidal // Thema Studioporträt und fotografische Handschrift für Trinley Paris
Italiano :
Fiori per Jacques Vidal // Ritratti in studio e scrittura fotografica per Trinley Paris
Espanol :
Flores para Jacques Vidal // Retratos de estudio y escritura fotográfica para Trinley Paris
