UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA

Conférence « les foires et marchés d’Ingrandes », Syndicat d’initiatives,

samedi 19 septembre 2026 · Syndicat d’initiatives

Conférence « les foires et marchés d’Ingrandes », Syndicat d’initiatives,

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Syndicat d’initiatives
Adresse
Rue Michel, 49123 Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire
Ville
49123
Département
Maine-et-Loire

Conférence « les foires et marchés d’Ingrandes » Samedi 19 septembre, 17h00 Syndicat d’initiatives Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

à 17h – au Syndicat d’Initiatives – rue Michel
par Jean-Louis Beau, de l’association Tourisme Culture et Patrimoine

Syndicat d’initiatives Rue Michel, 49123 Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 49123 Ingrandes Maine-et-Loire Pays de la Loire
à 17h – au Syndicat d’Initiatives – rue Michel

©collectionAntoineRichard