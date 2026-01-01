Conférence Les fontaines de Montluçon du Moyen-âge au XXe siècle Médiathèque Boris Vian Montluçon

Conférence Les fontaines de Montluçon du Moyen-âge au XXe siècle

Médiathèque Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 15:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Un rendez-vous pour prendre le temps de regarder, d’écouter et de rencontrer.

.

Médiathèque Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An appointment to take the time to look, listen and meet.

L’événement Conférence Les fontaines de Montluçon du Moyen-âge au XXe siècle Montluçon a été mis à jour le 2026-01-07 par Montluçon Tourisme