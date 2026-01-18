Conférence les fontaines miraculeuses

Arès Gironde

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

18h

CONFÉRENCE

Sources et fontaines guérisseuses en Gironde.

Tout public Tarif 6€.

Renseignements au 06 08 13 53 70.

Lieu salle n°4 , Village des Associations. .

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 13 53 70 cultureloisirsares@free.fr

