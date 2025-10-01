Conférence Les Foraminifères, microfossiles bâtisseurs Muséum d’histoire naturelle La Rochelle

Muséum d’histoire naturelle Bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-10-01 17:00:00

fin : 2025-10-01

2025-10-01

La Société des sciences de Charente-Maritime propose une conférence sur les foraminifères animée par Jean-Paul Saint-Martin, professeur émérite MNHN.

Muséum d’histoire naturelle Bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25 bureau@societesciences17.org

English : Conference Les Foraminifères, microfossiles bâtisseurs

The Charente-Maritime Science Society is offering a lecture on foraminifera, by Jean-Paul Saint-Martin, Professor Emeritus, MNHN.

German : Konferenz Les Foraminifères, microfossiles bâtisseurs

Die Société des sciences de Charente-Maritime bietet einen Vortrag über Foraminiferen an, der von Jean-Paul Saint-Martin, emeritierter Professor MNHN, geleitet wird.

Italiano :

La Società scientifica della Charente-Maritime organizza una conferenza sui foraminiferi, tenuta da Jean-Paul Saint-Martin, professore emerito del MNHN.

Espanol : Conferencia Les Foraminifères, microfossiles bâtisseurs

La Sociedad de Ciencias de Charente-Maritime organiza una conferencia sobre los foraminíferos, a cargo de Jean-Paul Saint-Martin, profesor emérito del MNHN.

