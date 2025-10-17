Conférence Les fouilles archéologiques de l’impasse Gambetta à Harfleur Un petit coin de voile soulevé sur l’histoire de la ville ? Musée du Prieuré Harfleur

Musée du Prieuré 50 Rue de la République Harfleur Seine-Maritime

Début : 2025-10-17 18:00:00

2025-10-17

À travers l’exemple des fouilles Gambetta qu’il a menées en 2019, Jean-Yves Langlois nous propose de comprendre la richesse du patrimoine médiéval d’Harfleur et l’important potentiel archéologique et historique de la cité des 104.

Par Jean-Yves Langlois, de l’Institut national de recherche en archéologie préventive

La conférence sera suivie d’un échange avec le public.

Proposé par la commune d’Harfleur

Tout public à partir de 10 ans Durée 1h30

Accès libre sur réservation 02 35 13 30 09 / tourisme@harfleur.fr

Musée du Prieuré 50 Rue de la République Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr

