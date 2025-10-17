Conférence Les fouilles archéologiques de l’impasse Gambetta à Harfleur Un petit coin de voile soulevé sur l’histoire de la ville ? Musée du Prieuré Harfleur
Musée du Prieuré 50 Rue de la République Harfleur Seine-Maritime
Début : 2025-10-17 18:00:00
2025-10-17
À travers l’exemple des fouilles Gambetta qu’il a menées en 2019, Jean-Yves Langlois nous propose de comprendre la richesse du patrimoine médiéval d’Harfleur et l’important potentiel archéologique et historique de la cité des 104.
Par Jean-Yves Langlois, de l’Institut national de recherche en archéologie préventive
La conférence sera suivie d’un échange avec le public.
Proposé par la commune d’Harfleur
Tout public à partir de 10 ans Durée 1h30
Accès libre sur réservation 02 35 13 30 09 / tourisme@harfleur.fr .
+33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr
