Conférence Les fours à ciments et chaux du Quercy et de Cénevières
Cénevières Lot
Début : 2026-03-01 15:30:00
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Conférence par Didier Rigal archéologue à l'INRAP.
16h30 discussions et dédicace de son livre
17h15 présentation de la nouvelle enseigne de la salle culturelle suivie d'un pot offert par la mairie
Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36
English :
Conference by Didier Rigal, archaeologist at INRAP.
4:30 pm: discussions and signing of his book
5:15 pm: presentation of the new sign for the cultural hall followed by a drink offered by the town hall
