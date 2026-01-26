Conférence Les fours à ciments et chaux du Quercy et de Cénevières Cénevières

Conférence Les fours à ciments et chaux du Quercy et de Cénevières

Conférence par Didier Rigal archéologue à l'INRAP.

16h30 discussions et dédicace de son livre

17h15 présentation de la nouvelle enseigne de la salle culturelle suivie d'un pot offert par la mairie

Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

Conference by Didier Rigal, archaeologist at INRAP.

4:30 pm: discussions and signing of his book

5:15 pm: presentation of the new sign for the cultural hall followed by a drink offered by the town hall

