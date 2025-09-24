Conférence « Les français noirs et la République » CEREP Sens

CEREP 5 Rue Rigault Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-24 18:30:00

Conférence-débat avec Raphaël ADJOJBI Docteur en littérature française comparée. Fondateur et co-président de l’Association La France Noire.

Tout le monde est d’avis qu’il est difficile de se construire sans pouvoir s’appuyer sur un modèle qui vous ressembre. Écrire sur l’histoire des Français nors et de la République, c’est donc à la fois réclamer et promouvoir une plus grande pluralité dans la mise en récit du passé de la France.

Ce livre, qui est un prolongement de l’action pédagogique que mène son auteur depuis 9 ans sur le terrain scolaire auprès des collégien et des lycéens, a l’avantage d’exprimer des idées ouvrant des pistes à la réfléxion collective et au débat.

Aujourd’hui, à côté d’une nouvelle classe d’historiens, des artistes et des écrivains osent interroger la fabrique contemporaine de l’histoire et l’absence de minorités noires dans le paysage culturel et médiatique.

Ils savent que si par aventure une image noire se dessine au sommet d’une institution de l’État, elle ne laisse jamais indifférent, suscite des réactions d’étonnement et parfois même de rejet. Et cela malgré quatre siècles de présence.

Cette conférence propose de prêter attention à ce constat, d’examiner les raisons de cette invisibilité afin de permettre à chacun de réimaginer le futur. .

CEREP 5 Rue Rigault Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cercle.condorcet.sens@gmail.com

