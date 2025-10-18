CONFÉRENCE LES FRÈRES MACHADO ANIMÉE PAR MANUEL MENENDEZ Cerbère
CONFÉRENCE LES FRÈRES MACHADO ANIMÉE PAR MANUEL MENENDEZ Cerbère samedi 18 octobre 2025.
CONFÉRENCE LES FRÈRES MACHADO ANIMÉE PAR MANUEL MENENDEZ
Avenue Général de Gaulle Cerbère Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 18:00:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Conférence Les Frères Machado animée par Manuel Ménendez Salle G. Clausells.
Entrée libre, organisée par L’Arche Culturelle, suivie d’un verre de l’amitié.
.
Avenue Général de Gaulle Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 41 85
English :
Conference « The Machado Brothers » by Manuel Ménendez Salle G. Clausells.
Free admission, organized by L?Arche Culturelle, followed by a friendly drink.
German :
Konferenz « Die Brüder Machado » unter der Leitung von Manuel Ménendez Saal G. Clausells.
Freier Eintritt, organisiert von L’Arche Culturelle, gefolgt von einem Glas Freundschaft.
Italiano :
Conferenza « I fratelli Machado » di Manuel Ménendez Salone G. Salle G. Clausells.
Ingresso libero, organizzato da L’Arche Culturelle, seguito da un aperitivo conviviale.
Espanol :
Conferencia « Los hermanos Machado » por Manuel Ménendez Salle G. Sala G. Clausells.
Entrada gratuita, organizada por L’Arche Culturelle, seguida de una copa de camaradería.
L’événement CONFÉRENCE LES FRÈRES MACHADO ANIMÉE PAR MANUEL MENENDEZ Cerbère a été mis à jour le 2025-09-17 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE