Conférence Les gens d’ici en leurs terroirs et villages du XIXe siècle aux années 1950 Saint-Pal-de-Chalencon

Conférence Les gens d’ici en leurs terroirs et villages du XIXe siècle aux années 1950

Salle d’animation rurale Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire

Début : 2025-11-08 18:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Cette conférence proposée par l’association les amis de St Pal sera animée par M. René DUPUY, Président du Centre d’Histoire Sociale de la Haute-Loire.

Participation libre

Salle d’animation rurale Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 53

English :

This conference, organized by the association les amis de St Pal, will be led by René DUPUY, President of the Centre d?Histoire Sociale de la Haute-Loire.

Free admission

German :

Diese vom Verein les amis de St Pal angebotene Konferenz wird von Herrn René DUPUY, dem Vorsitzenden des Centre d’Histoire Sociale de la Haute-Loire, geleitet.

Kostenlose Teilnahme

Italiano :

Questa conferenza, organizzata dall’associazione les amis de St Pal, sarà tenuta da René DUPUY, presidente del Centre d’Histoire Sociale de la Haute-Loire.

Ingresso libero

Espanol :

Esta conferencia, organizada por la asociación les amis de St Pal, correrá a cargo de René DUPUY, Presidente del Centro de Historia Social del Alto Loira.

Entrada gratuita

