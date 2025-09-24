Conférence – Les Géopolitiques | Existe-t-il une géopolitique du sport ? Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes

Conférence – Les Géopolitiques | Existe-t-il une géopolitique du sport ? Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes mercredi 24 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-24 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Adulte, Etudiant, Senior

À l’échelle internationale, le sport peut avoir des usages multiples, parfois même contradictoires. Le sport, source de bien être physique et émotionnel, est parfois conçu. comme un vecteur de paix ou d’amitiés entre les peuples. Il peut tout autant servir à la mise en scène des rivalités entre États.Nous analyserons avec Sylvain Dufraisse les enjeux actuels du sport, dans un contexte mondial.L’intervenant est l’auteur de l’ouvrage « Une histoire sportive de la Guerre froide »

Maison de l’Europe – Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu 02 40 48 65 49