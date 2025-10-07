Conférence : Les grandes lois de la laïcité Patronage Laïque Jules Vallès Paris

Conférence : Les grandes lois de la laïcité Patronage Laïque Jules Vallès Paris mardi 7 octobre 2025.

À rebours des interprétations erronées souvent associés au principe laïc dans le débat public, et à l’aide d’une approche centrée sur le droit, cette conférence explore le principe de laïcité à travers les grandes lois qui l’ont construite pour en faire ce principe d’organisation de l’Etat, garantissant la liberté de conscience et la neutralité des pouvoirs publics.

Entrée libre sur réservation.

Mathilde Philip | Maîtresse de conférence en droit

Le mardi 07 octobre 2025

de 19h00 à 21h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris

https://www.patronagelaique.eu/event-details/les-grandes-lois-de-la-laicite +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr