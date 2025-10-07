Conférence Les grands magasins, cathédrales de la consommation Salle Jean Gabin Royan
Conférence Les grands magasins, cathédrales de la consommation Salle Jean Gabin Royan mardi 7 octobre 2025.
Conférence Les grands magasins, cathédrales de la consommation
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
ou adhésion annuelle
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-07 14:15:00
fin : 2025-10-07
Date(s) :
2025-10-07
Par Géraldine Guérin, guide conférencière, historienne de l’Art
.
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
By Géraldine Guérin, tour guide, art historian
German :
Von Géraldine Guérin, Fremdenführerin, Kunsthistorikerin
Italiano :
Di Géraldine Guérin, guida e storica dell’arte
Espanol :
Por Géraldine Guérin, guía e historiadora del arte
L’événement Conférence Les grands magasins, cathédrales de la consommation Royan a été mis à jour le 2025-09-17 par Mairie de Royan