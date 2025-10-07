Conférence Les grands magasins, cathédrales de la consommation Salle Jean Gabin Royan

Conférence Les grands magasins, cathédrales de la consommation Salle Jean Gabin Royan mardi 7 octobre 2025.

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

ou adhésion annuelle

Début : 2025-10-07 14:15:00

Par Géraldine Guérin, guide conférencière, historienne de l’Art

English :

By Géraldine Guérin, tour guide, art historian

German :

Von Géraldine Guérin, Fremdenführerin, Kunsthistorikerin

Italiano :

Di Géraldine Guérin, guida e storica dell’arte

Espanol :

Por Géraldine Guérin, guía e historiadora del arte

