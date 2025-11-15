Conférence : les grands magasins nantais Maison des Syndicats Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 15:30 –

Gratuit : oui Adulte, Senior, Personne en situation de handicap, Etudiant

Le nouveau bureau de la Société Académique de Nantes et de Loire-Atlantique vous invite à la conférence « Les grands magasins de Nantes, 1850-1950 », présentée par Madame Yvette Bellet.

Maison des Syndicats Île de Nantes Nantes 44200

02 28 08 29 60