Conférence : « Les granges du Parc – témoins d’un patrimoine vivant » Parc naturel régional de la forêt d’Orient Piney

Conférence : « Les granges du Parc – témoins d’un patrimoine vivant » Parc naturel régional de la forêt d’Orient Piney samedi 20 septembre 2025.

Conférence : « Les granges du Parc – témoins d’un patrimoine vivant » Samedi 20 septembre, 11h00 Parc naturel régional de la forêt d’Orient Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Animée par Gilles Deborde (Conseil scientifique du Parc) et Benoît Vélu (guide du parc), la conférence mettra en lumière l’histoire, l’architecture et la biodiversité associées aux constructions rurales.

Parc naturel régional de la forêt d’Orient La Maison du Parc, 10220 Piney Piney 10220 Aube Grand Est 03 25 43 38 88 http://www.lacs-champagne.fr La forêt couvre plus de 22 000 hectares au sein du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, dont les deux tiers sont privés. C’est un espace de haute valeur écologique qui abrite des richesses d’exception. La Maison du Parc a pris place dans un ancien hôtel bourgeois troyen du XVIème siècle. C’est un lieu d’accueil et d’exposition évoquant les patrimoines naturels et les activités humaines caractéristiques du milieu forestier.

Animée par Gilles Deborde (Conseil scientifique du Parc) et Benoît Vélu (guide du parc), cette conférence mettra en lumière l’histoire, l’architecture et la biodiversité associées à ces constructions…

© PnrFO