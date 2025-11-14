Conférence Les grottes de la Rochotte Place du Général de Gaulle Baccarat

Conférence Les grottes de la Rochotte

Bien connues des habitants de Deneuvre et de Baccarat, les grottes de la Rochotte ont longtemps abrité un ermitage, dont l’histoire originale mérite d’être racontée. Conférence animée par Ludovic Marbache. Entrée libre.

English :

Well-known to the people of Deneuvre and Baccarat, the Rochotte caves have long been home to a hermitage, whose original story deserves to be told. Lecture by Ludovic Marbache. Free admission.

Information on 03 83 73 16 52 or by e-mail at baccarat@delunevilleabaccarat.fr

German :

Die den Einwohnern von Deneuvre und Baccarat wohlbekannten Grotten von La Rochotte beherbergten lange Zeit eine Einsiedelei, deren originelle Geschichte es wert ist, erzählt zu werden. Vortrag unter der Leitung von Ludovic Marbache. Der Eintritt ist frei.

Informationen unter 03 83 73 16 52 oder per E-Mail an baccarat@delunevilleabaccarat.fr

Italiano :

Note agli abitanti di Deneuvre e Baccarat, le grotte di Rochotte hanno ospitato a lungo un eremo la cui storia originale merita di essere raccontata. Conferenza di Ludovic Marbache. Ingresso libero.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 03 83 73 16 52 o inviare un’e-mail a baccarat@delunevilleabaccarat.fr

Espanol :

Conocidas por los habitantes de Deneuvre y Baccarat, las cuevas de Rochotte albergan desde hace mucho tiempo una ermita cuya historia original merece ser contada. Conferencia de Ludovic Marbache. Entrada gratuita.

Para más información, llame al 03 83 73 16 52 o envíe un correo electrónico a baccarat@delunevilleabaccarat.fr

