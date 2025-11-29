Conférence Les Grues cendrées en Brenne Saint-Michel-en-Brenne
Conférence Les Grues cendrées en Brenne Saint-Michel-en-Brenne samedi 29 novembre 2025.
Conférence Les Grues cendrées en Brenne
Saint-Michel-en-Brenne Indre
Début : Samedi 2025-11-29 18:30:00
fin : 2025-11-29 19:30:00
A l’occasion du week-end Grues, une conférence est animée par Jean-Emmanuel Frontera.
Présentation de la biologie et de la migration des Grues transitant par la Brenne. Conférence par Jean-Emmanuel Frontera (Indre Nature). .
Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
English :
On the occasion of the Cranes weekend, a conference will be given by Jean-Emmanuel Frontera.
German :
Anlässlich des Kranich-Wochenendes findet ein Vortrag unter der Leitung von Jean-Emmanuel Frontera statt.
Italiano :
Jean-Emmanuel Frontera terrà una conferenza al Crane Weekend.
Espanol :
Jean-Emmanuel Frontera dará una conferencia en el Fin de Semana de la Grulla.
