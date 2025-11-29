Conférence Les Grues cendrées en Brenne

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 18:30:00

fin : 2025-11-29 19:30:00

Date(s) :

2025-11-29

A l’occasion du week-end Grues, une conférence est animée par Jean-Emmanuel Frontera.

Présentation de la biologie et de la migration des Grues transitant par la Brenne. Conférence par Jean-Emmanuel Frontera (Indre Nature). .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

On the occasion of the Cranes weekend, a conference will be given by Jean-Emmanuel Frontera.

German :

Anlässlich des Kranich-Wochenendes findet ein Vortrag unter der Leitung von Jean-Emmanuel Frontera statt.

Italiano :

Jean-Emmanuel Frontera terrà una conferenza al Crane Weekend.

Espanol :

Jean-Emmanuel Frontera dará una conferencia en el Fin de Semana de la Grulla.

