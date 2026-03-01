Conférence Les guerres de l’eau par Walid Abboud Rue Jean de Bourbon Yssingeaux

Conférence Les guerres de l’eau par Walid Abboud

Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Conférence présentée par Walid Abboud, agrégé et Docteur en Sciences, Maître de conférences, UCL.

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Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 80 78 62

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English :

Conference presented by Walid Abboud, Associate Professor and Doctor of Science, Senior Lecturer, UCL.

L’événement Conférence Les guerres de l’eau par Walid Abboud Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire