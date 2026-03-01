Conférence Les guerres de l’eau par Walid Abboud Rue Jean de Bourbon Yssingeaux
Conférence Les guerres de l’eau par Walid Abboud Rue Jean de Bourbon Yssingeaux vendredi 27 mars 2026.
Conférence Les guerres de l’eau par Walid Abboud
Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Conférence présentée par Walid Abboud, agrégé et Docteur en Sciences, Maître de conférences, UCL.
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Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 80 78 62
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English :
Conference presented by Walid Abboud, Associate Professor and Doctor of Science, Senior Lecturer, UCL.
L’événement Conférence Les guerres de l’eau par Walid Abboud Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire