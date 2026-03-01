Conférence Les habitats littoraux lacustres révélés par l’archéologie ACCES ACCES Romans-sur-Isère
Conférence Les habitats littoraux lacustres révélés par l’archéologie ACCES ACCES Romans-sur-Isère mardi 31 mars 2026.
Conférence Les habitats littoraux lacustres révélés par l’archéologie ACCES
ACCES 20 rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 18:00:00
fin : 2026-03-31 19:30:00
Date(s) :
2026-03-31
Yves BILLAUD, Ingénieur de recherche honoraire, anime cette conférence.
.
ACCES 20 rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Yves BILLAUD, Honorary Research Engineer, moderates this conference.
L’événement Conférence Les habitats littoraux lacustres révélés par l’archéologie ACCES Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-25 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Danse Queen Blood Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère 1 avril 2026
- Bébés Ludo Jeux pour tous petits rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère 2 avril 2026
- Apéro Italien La Maison Nugues Romans-sur-Isère 2 avril 2026
- Exposition Sandra Dairi Là où nait la lumière La Maison Nugues Romans-sur-Isère 2 avril 2026
- JAM ELECTRO La Cordo Cité de la Musique Romans-sur-Isère 2 avril 2026