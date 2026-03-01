Conférence Les habitats littoraux lacustres révélés par l’archéologie ACCES ACCES Romans-sur-Isère

Conférence Les habitats littoraux lacustres révélés par l’archéologie ACCES

ACCES 20 rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 18:00:00

fin : 2026-03-31 19:30:00

Date(s) :

2026-03-31

Yves BILLAUD, Ingénieur de recherche honoraire, anime cette conférence.

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ACCES 20 rue Saint-Antoine Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com

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English :

Yves BILLAUD, Honorary Research Engineer, moderates this conference.

L’événement Conférence Les habitats littoraux lacustres révélés par l’archéologie ACCES Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-25 par Valence Romans Tourisme