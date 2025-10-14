Conférence : Les herbiers de l’Ouest de la France Médiathèque Charles-Gautier Hermeland Saint-Herblain

Conférence : Les herbiers de l’Ouest de la France Médiathèque Charles-Gautier Hermeland Saint-Herblain mardi 14 octobre 2025.

Conférence : Les herbiers de l’Ouest de la France Mardi 14 octobre, 20h15 Médiathèque Charles-Gautier Hermeland Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-14T20:15:00 – 2025-10-14T22:00:00

Fin : 2025-10-14T20:15:00 – 2025-10-14T22:00:00

Ouvert jusqu’au 3 novembre 2025, le Muséum s’engage également dès à présent dans une programmation culturelle sur le territoire de la métropole nantaise.

Expositions itinérantes, conférences et événements uniques seront au rendez-vous.

————————————————-

Mardi 14 octobre à 20h15 à Saint-Herblain

Entre création et histoire d’un patrimoine botanique. À la croisée de l’histoire des sciences et de celle de l’environnement, il s’agira de découvrir l’intérêt des herbiers, constituant un véritable patrimoine botanique. Cette conférence présentera comment les botanistes herborisent depuis les derniers siècles. La constitution d’herbiers a été une activité très importante chez les botanistes, notamment au cours du XIXème siècle. L’Ouest de la France n’est pas exempt de ces pratiques, abritant ainsi de nombreux herbiers, entre particuliers et musées.

par Louise Couëffé, Enseignante-chercheuse en histoire à Avignon Université, et Eric Guiho, responsable des collections des sciences du vivant au Muséum de Nantes

Informations pratiques

Auditorium de la Médiathèque Charles-Gautier Hermeland, Saint-Herblain

Gratuit

Réservation sur https://www.saint-herblain.fr/agenda/ ou au 02 28 25 24 87

Médiathèque Charles-Gautier Hermeland Rue François Rabelais, 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 25 24 87 »}] [{« link »: « https://www.saint-herblain.fr/agenda/ »}]

Conférence du Muséum à Saint-Herblain sur les herbiers de l’Ouest de la France conférence nature

Muséum de la métropole de Nantes