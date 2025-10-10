Conférence les herbiers marins, hotspot de biodiversité littorale Le Minihic-sur-Rance

Conférence les herbiers marins, hotspot de biodiversité littorale Le Minihic-sur-Rance vendredi 10 octobre 2025.

Conférence les herbiers marins, hotspot de biodiversité littorale

Salle Philippe de Dieuleveult Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

2025-10-10 18:30:00

2025-10-10

2025-10-10

Claire Rollet, ingénieure de recherche et biologiste de l’IFREMER, vient nous parler de la richesse et des secrets des herbiers marins de zostères dans le cadre de l’Année de la mer. .

Salle Philippe de Dieuleveult Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 96 82 31 78

