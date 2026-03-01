Conférence Les hommes et la Garonne à la Planète des Moulins Luzech

Conférence Les hommes et la Garonne à la Planète des Moulins

144 quai Emile Gironde Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Nous proposons une conférence intitulée "Les hommes et la Garonne".

Des fouilles ont eu lieu dans la Garonne autour de Toulouse. Des traces du passé ont été mises à jour et notamment des sites de moulins. Elle sera animée par Bernard CANTAGREL et Jean Pierre CLARIA.

Documentaire de 30 mn ouvrira la conférence, suivi d'un échange avec les intervenants.

Découverte du musée à l'issu de la conférence.

144 quai Emile Gironde Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 31 22 59

English :

We propose a conference entitled "Men and the Garonne".

Excavations have taken place in the Garonne around Toulouse

