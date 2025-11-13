Conférence Les huiles essentielles les bases avec prudence Villé

Conférence Les huiles essentielles les bases avec prudence

53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Début : Jeudi 2025-11-13 19:00:00

fin : 2025-11-13 20:30:00

Venez découvrir les Conférences les jeudis de 19h à 20h30 à la MJC de Villé

Les conférences sont animée par Michèle Klein, naturopathe et infirmière.

Les huiles essentielles les bases avec prudence .

53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com

