Conférence les illustres de Najac Najac

Najac Aveyron

Connaissez vous les 12 illustres de Najac, c’est eux qui ont façonné notre ville, leur histoire, leur vie intime.

Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 07 94 85 22

English :

Do you know Najac’s 12 illustrious people? They’re the ones who have shaped our town their history, their personal lives.

German :

Kennen Sie die 12 Berühmten von Najac? Sie haben unsere Stadt geprägt, ihre Geschichte und ihr Privatleben.

Italiano :

Conoscete i 12 personaggi illustri di Najac? Sono quelli che hanno segnato la nostra città, la loro storia e la loro vita personale.

Espanol :

¿Conoce a las 12 personas ilustres de Najac? Son las que han forjado nuestra ciudad, su historia y su vida personal.

