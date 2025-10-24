Conférence les illustres de Najac Najac
Conférence les illustres de Najac Najac vendredi 24 octobre 2025.
Conférence les illustres de Najac
Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-24
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Connaissez vous les 12 illustres de Najac, c’est eux qui ont façonné notre ville, leur histoire, leur vie intime.
.
Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 07 94 85 22
English :
Do you know Najac’s 12 illustrious people? They’re the ones who have shaped our town their history, their personal lives.
German :
Kennen Sie die 12 Berühmten von Najac? Sie haben unsere Stadt geprägt, ihre Geschichte und ihr Privatleben.
Italiano :
Conoscete i 12 personaggi illustri di Najac? Sono quelli che hanno segnato la nostra città, la loro storia e la loro vita personale.
Espanol :
¿Conoce a las 12 personas ilustres de Najac? Son las que han forjado nuestra ciudad, su historia y su vida personal.
L’événement Conférence les illustres de Najac Najac a été mis à jour le 2025-10-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)