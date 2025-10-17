Conférence Les Impressionnistes et Claude Monet Rue Jean Teillet Saint-Junien

Conférence Les Impressionnistes et Claude Monet Rue Jean Teillet Saint-Junien vendredi 17 octobre 2025.

Conférence Les Impressionnistes et Claude Monet

Rue Jean Teillet Médiathèque Saint-Junien Haute-Vienne

La Médiathèque à Saint-Junien a le plaisir de vous accueillir lors d’une rencontre haute en couleurs pour redécouvrir la naissance du mouvement impressionniste et la figure de Claude Monet.

Plongez dans l’univers lumineux des Impressionnistes avec Jacques Boulesteix, passionné d’art et fin connaisseur du mouvement. À travers cette conférence conviviale et inspirante, redécouvrez comment Claude Monet et ses contemporains ont révolutionné la peinture, la lumière et le regard sur le monde. Anecdotes, émotions et chefs-d’œuvre au programme pour un voyage au cœur d’un des courants artistiques les plus fascinants !

Réservation conseillée auprès de la Médiathèque .

Rue Jean Teillet Médiathèque Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 92 49 20 mediationculturelle@saint-junien.fr

