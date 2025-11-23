Conférence Les Indiennes, un tissu révolutionnaire ! Mathilde Humbert Saint-Yrieix-la-Perche
Conférence Les Indiennes, un tissu révolutionnaire ! Mathilde Humbert
14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Les Indiennes ont inondé le marché du textile européen et révolutionné l’habillement jusqu’à nos jours. Retour sur l’histoire d’une industrie mondialisée, un phénomène de mode et une source d’inspiration intarissable.
Profitez de ce temps d’échange culturel avant le spectacle de danse indienne Dhi Dhi Teï ! .
