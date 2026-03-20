CONFÉRENCE LES INDOMPTABLES

Lunas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Jeudi 9 avril à 17h30 à la salle des fêtes de Lunas-les-châteaux

Conférence Les indomptables histoire vraie de 3 héroïnes (Marie Curie Frida Khalo Joséphine Baker) du 20° siècle par Chantal Commeignes.

Ouvert à tous. Gratuit.

Jeudi 9 avril à 17h30 à la salle des fêtes de Lunas-les-châteaux

Conférence Les indomptables histoire vraie de 3 héroïnes (Marie Curie Frida Khalo Joséphine Baker) du 20° siècle par Chantal Commeignes.

Ouvert à tous. Gratuit. .

Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 42 84 contact@amisdelunas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CONFÉRENCE LES INDOMPTABLES

Thursday April 9 at 5:30pm at the Lunas-les-Châteaux village hall

Conference: The indomitable true stories of 3 heroines (Marie Curie Frida Khalo Joséphine Baker) of the 20th century by Chantal Commeignes.

Open to all. Free admission.

L’événement CONFÉRENCE LES INDOMPTABLES Lunas a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB