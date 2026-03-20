CONFÉRENCE LES INDOMPTABLES Lunas
CONFÉRENCE LES INDOMPTABLES Lunas jeudi 9 avril 2026.
CONFÉRENCE LES INDOMPTABLES
Lunas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Jeudi 9 avril à 17h30 à la salle des fêtes de Lunas-les-châteaux
Conférence Les indomptables histoire vraie de 3 héroïnes (Marie Curie Frida Khalo Joséphine Baker) du 20° siècle par Chantal Commeignes.
Ouvert à tous. Gratuit.
Jeudi 9 avril à 17h30 à la salle des fêtes de Lunas-les-châteaux
Conférence Les indomptables histoire vraie de 3 héroïnes (Marie Curie Frida Khalo Joséphine Baker) du 20° siècle par Chantal Commeignes.
Ouvert à tous. Gratuit. .
Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 42 84 contact@amisdelunas.fr
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English : CONFÉRENCE LES INDOMPTABLES
Thursday April 9 at 5:30pm at the Lunas-les-Châteaux village hall
Conference: The indomitable true stories of 3 heroines (Marie Curie Frida Khalo Joséphine Baker) of the 20th century by Chantal Commeignes.
Open to all. Free admission.
L’événement CONFÉRENCE LES INDOMPTABLES Lunas a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB